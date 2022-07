Allerdings haben sich Ende Juni auf der Ozeankonferenz der Vereinten Nationen in Lissabon die ersten drei Ozeannationen für einen Aufschub des Tiefseebergbaus ausgesprochen. Europäische Staaten finden sich nicht darunter. Frankreichs Premier Emmanuel Macron (44) kündigte immerhin überraschend an, dass er den Tiefseebergbau derzeit nicht unterstützen würde. Er wagt sich damit wesentlich weiter vor als die G7-Staaten in ihrem Ende Mai veröffentlichten Ocean Deal, in dem strengere Umweltauflagen für den Tiefseebergbau gefordert werden.

Bundesumweltministerin zeigt sich noch zurückhaltend

Und Deutschland? Spielt auf Zeit. "Auf dem Umweltministertreffen der G7-Staaten haben wir uns skeptisch zum Tiefseebergbau positioniert. Ich bin sicher, dass ein Einstieg in den kommerziellen Tiefseebergbau auf lange Sicht nicht in Betracht kommt", so Bundesumweltministerin Steffi Lemke (54) gegenüber dem manager magazin. "Sicherlich haben wir durch zusammenbrechende Lieferketten aufgrund des Ukraine-Krieges in verschiedenen Bereichen Beschaffungsprobleme von Rohstoffen. Die Lösung, um unabhängig von Russland zu werden, kann aber nicht der Tiefseebergbau sein", so die Ministerin. Deutschland könne keinen Tiefseebergbau betreiben, solange erhebliche Wissenslücken über das Ökosystem vorherrschen würden und negative Umweltauswirkungen nicht abschätzbar seien.

Sollte der Tiefseebergbau dennoch kommen, fordern Wissenschaftler, dass jeweils nur ein oder zwei Bergwerke gleichzeitig in Betrieb sind. Sollten alle 17 Unternehmen gleichzeitig arbeiten dürfen, könnte das nicht nur Staubfahnen unter Wasser hochwirbeln, sondern auch zu extremen Lärmstörungen unter Wasser führen, wie eine Studie zeigt. Der Lärm könnte Lebewesen in einem Gebiet von mehr als fünf Millionen Quadratkilometern Probleme bereiten – einer Fläche, die größer ist als die Europäische Union.