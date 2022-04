Die Stahlsparte von Thyssenkrupp hat als Reaktion auf die Einbußen in Folge des Ukraine-Kriegs für einen Teil der Beschäftigten Kurzarbeit beschlossen. Rund 1300 von etwa 18.000 Mitarbeitern seien in Duisburg und an weiteren Standorten der Thyssenkrupp Steel Europe AG betroffen, sagte ein Sprecher am Donnerstag.