Der Industriekonzern Thyssenkrupp kommt bei dem seit langer Zeit geplanten Teilbörsengang seiner Wasserstofftochter einen großen Schritt voran. Thyssenkrupp Nucera strebe bis zur Sommerpause an die Frankfurter Börse, teilte das Unternehmen am Montag mit. Die Emission soll aus einer Kapitalerhöhung 500 bis 600 Millionen Euro erlösen, die für den Ausbau des Geschäfts genutzt werden sollen. Zudem dürften sich auch die Altaktionäre von Anteilen trennen. Ob und in welchem Umfang sie das tun, soll aus dem noch nicht veröffentlichten Börsenprospekt hervorgehen.