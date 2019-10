Beste Aussichten: 246 Meter ragt der Testturm von ThyssenKrupp am Rande des Städtchens Rottweil in die Höhe. In diesem Bauwerk testet Thyssen seine neuen Aufzüge. Auch ein neues Aufzugssystem, das ohne Tragseil auskommt, soll in diesem Turm zur Marktreife kommen. Es könnte die Art und Weise, wie Wolkenkratzer künftig gebaut werden, grundlegend verändern ...