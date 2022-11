Uneinigkeit über Strategie des Traditionskonzerns

Mit Jens Tischendorf und seit 2020 mit seiner Nachfolgerin Friederike Helfer sind die Schweden noch im Aufsichtsrat vertreten. Dort wurde in den vergangenen Jahren immer wieder über die Struktur und Strategie des Traditionskonzerns gerungen. Cevian-Gründer Lars Förberg forderte vom Management, den Konzern wettbewerbsfähiger aufzustellen und die Kosten zu senken. Die Arbeitnehmervertreter blickten stets kritisch auf den Großaktionär, den sie als rein profitorientierten "Heuschrecken"-Investor wahrnahmen.

Thyssenkrupp ist nicht die einzige Beteiligung Cevians in Deutschland. Der Investor hält auch 26,67 Prozent der Anteile am Industriedienstleister Bilfinger. Die Aktie hat seit der ersten Meldung einer Beteiligung von Cevian im Jahr 2011 ebenfalls an Wert verloren.