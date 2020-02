Die Krise des Traditionskonzerns Thyssenkrupp spitzt sich zu: Die Aktien von Thyssenkrupp Börsen-Chart zeigen sind am Mittwoch auf den tiefsten Stand seit sieben Monaten gefallen. Sie weiteten damit ihre Vortagesverluste aus und drohten am Vormittag unter die Marke von 10 Euro zu fallen. Sie zählten damit zu den größten Verlierern im MDax Börsen-Chart zeigen . Binnen vier Wochen hat die Aktie von Thyssenkrupp rund 20 Prozent an Wert verloren.

Der Industriekonzern hatte am Vortag mitgeteilt, künftig nur noch mit zwei Konsortien aus Finanzinvestoren über den Verkauf der Aufzugsparte zu verhandeln. Noch mit dabei sind ein Gespann aus Blackstone , Carlyle und Canadian Pension Plan sowie eines aus Advent und Cinven. Der strategische Käufer Kone ist damit vorerst aus dem Rennen. Laut einem Bericht des "Handelsblatt" habe Kone sein Gebot zurückgezogen, weil die Finnen Zweifel an der finanziellen Stabilität des Ruhrkonzerns haben.

Ziel ist aus Sicht von Thyssenkrupp Börsen-Chart zeigen ein Mehrheits- oder Vollverkauf der Sparte. Der Ruhrkonzern ist auf Einnahmen aus dem Verkauf der Aufzugsparte dringend angewiesen, um seine Schulden zu bedienen. Das Jahr 2019 hatte Thyssenkrupp mit tiefroten Zahlen beendet.

ThyssenKrupp Chefin Martina Merz: Allein unter Memmen

Dass der Industriekonzern die Aufzugsparte an Finanzinvestoren verkaufen wolle, sei keine Überraschung, schrieb Analyst Christian Obst von der Baader Bank. Dies sei der sicherste und einfachste Weg, das Geschäft zu Geld zu machen. Allerdings würde sich der Konzern mit einem Komplettverkauf oder dem Verkauf eines Großteils der Sparte von einem Gewinnbringer verabschieden. Er habe hingegen damit gerechnet, dass der Verkauf eines Minderheitsanteils ausreiche, um den Konzernumbau zu finanzieren und gleichzeitig auch zukünftig von den Einnahmen und einer Höherbewertung der Aufzugsparte zu profitieren.

Auf einen weiteren Aspekt verwies Sven Diermeier von Independent Research: Bei einem Verkauf des Aufzuggeschäfts an Finanzinvestoren dürfte der Personalabbau nicht so umfangreich sein wie bei einem Verkauf an die finnische Kone. "Dies dürfte im Sinne der Gewerkschaften sein", vermutete der Analyst. Am Markt dürfte die Enttäuschung überwiegen, dass mit Kone der Bieter mit dem wohl höchsten Kaufpreisangebot zunächst nicht zum Zuge komme.

Unterdessen büßten auch die Aktien des Stahlhändlers Klöckner & Co 5,7 Prozent ein. Im Sommer vergangenen Jahres kursierten Spekulationen, Thyssenkrupp könne den Duisburger Stahlhändler übernehmen oder seine Werkstoffsparte mit KlöCo zusammenlegen. Klöckner-Aktien reagierten seinerzeit mit einer Kurs-Rally auf diese Überlegungen. Doch offenbar liegen auch diese Fusions-Überlegungen derzeit auf Eis.

