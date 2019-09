Thyssenkrupps Aufzug Testturm in Rottweil: Konkurrent Kone hat Interesse an der Aufzugsparte

Nachdem Thyssenkrupp Börsen-Chart zeigen für die profitable Aufzugsparte nun auch einen Komplettverkauf prüft, hat der finnische Konzern Kone als erstes Unternehmen offiziell Interesse bekundet. "Beide Firmen sind sehr komplementär aufgestellt", sagte Kone-Vorstandschef Henrik Ehrnrooth dem "Handelsblatt". Im erwarteten Wettbewerb mit Finanzinvestoren rechnet er sich daher gute Chancen aus: "Die Kombination von Kone und Thyssenkrupp Elevator ist diejenige, die industriell am meisten Sinn ergibt. Ich denke, dass das am langen Ende den Ausschlag geben wird."

Kone gehört neben Thyssenkrupp Elevator, dem Schweizer Unternehmen Schindler sowie dem US-Konzern Otis zu den vier Unternehmen, die die Branche global anführen. Ehrnrooth eröffnet mit seinen Aussagen das Buhlen um die Aufzugsparte, für die der kriselnde Industriekonzern derzeit die Optionen auslotet. Das Unternehmen will sich auf das Stahlgeschäft fokussieren und hat "einen strukturierten Prozess für die Bewertung von Angeboten von strategischen Investoren und Finanzinvestoren eingeleitet", teilte eine Sprecherin am Mittwoch mit. Bereits im August hatte manager magazin berichtet, dass die Aufzugsparte auf großes Interesse von Finanzinvestoren stoße. Für Private-Equity-Gesellschaften sei der Fall eine einmalige Gelegenheit. Auch ein Börsengang wird geprüft. Da dieser im im aktuellen Umfeld aber schwer realisierbar ist, hat die Konzernführung parallel mögliche Interessenten per Brief zur Abgabe eines Angebots aufgefordert. Die Sparte gilt als Ertragsperle und wird deutlich höher bewertet als der Gesamtkonzern.

Mit Details, wie sein Angebot aussehen würde, hielt der Kone-Chef sich zurück. "Ich denke nicht, dass Geld ein Hindernis sein würde", betonte Ehrnrooth aber. Das Unternehmen ist weitgehend im Familienbesitz. Nach Angaben aus Finanzkreisen könnten die Offerten bei über 15 Milliarden Euro liegen. Sorge über ein Veto der EU-Kommission hat Kone-Manager Ehrnrooth nach eigener Aussage nicht: "Wir haben verschiedene Szenarien bewertet und sind der Meinung, dass eine Fusion aus kartellrechtlicher Sicht möglich ist", sagte er. "Der Markt ist sehr fragmentiert, der Wettbewerb würde aus unserer Sicht nicht eingeschränkt."

So will Thyssen den Hochhaus-Bau revolutionieren Beste Aussichten: 246 Meter ragt der Testturm von ThyssenKrupp am Rande des Städtchens Rottweil in die Höhe. In diesem Bauwerk testet Thyssen seine neuen Aufzüge. Auch ein neues Aufzugssystem, das ohne Tragseil auskommt, soll in diesem Turm zur Marktreife kommen. Es könnte die Art und Weise, wie Wolkenkratzer künftig gebaut werden, grundlegend verändern ... Bislang galt das Prinzip: Eine Aufzugskabine fährt an einem Seil hängend in einem Schacht nach oben und unten (wie in diesem konventionellen Aufzug). Dies sorgt für Wartezeiten am Aufzug, benötigt viel Platz im Gebäudekern und schränkt die Gestaltungsmöglichkeiten der Architekten beim Bau neuer Wolkenkratzer ein. Thyssens Aufzug "Multi" soll sich anders bewegen - und für neue Freiheiten sorgen ... Wie bei der Magnetschwebebahn Transrapid bewegen sich im "Multi" Aufzug Kabinen durch die Aufzugsschächte - wie Züge auf Schienen. Die Kabinen werden nicht von Seilen gezogen: Linearmotoren sorgen dafür, dass die Kabinen berührungslos nach oben, unten oder auch horizontal durch die Schächte gleiten können. Es ist wie ein eigenes Nahverkehrssystem innerhalb des Gebäudes, ein elektromagnetischer Hyperloop im Hochhaus. Die Planungen reichen bereits weit über Skizzen hinaus ... In der Konzernzentrale in Essen sind bereits seit Jahren magnetische Aufzüge im Einsatz, die es erlauben, dass in einem Aufzugsschacht mehrere Kabinen unabhängig voneinander fahren. Im neuen Testturm in Rottweil geht Thyssen noch weiter ... Der Testturm biete optimale Bedingungen, um das Multi-System zur Marktreife zu bringen und zu zertifizieren, sagt Thyssen-Vorstand Andreas Schierenbeck. Besonders bei Wolkenkratzern von mehr als 300 Metern Höhe soll das neue System seine Stärken ausspielen ... Die Kabinen des "Multi" sollen mit Geschwindigkeiten von bis zu 5 Meter pro Sekunde durch die Schächte gleiten - bei einer höheren Geschwindigkeit verspüren einige Menschen Unwohlsein. Alle 15 bis 30 Meter können Menschen ähnlich wie in einem Paternoster die Kabinen verlassen oder zusteigen. Das System soll Platz und Energie sparen ... Wegen der berührungslosen Energieübertragung vom Schacht auf die Kabine kommt der Multi-Aufzug mit einem rund 6 Quadratmeter großen Schacht aus (Bild: Testanlage von ThyssenKrupp im spanischen Gijon). Konventionelle Aufzüge benötigen 9 Quadratmeter und mehr. Derzeit nehmen Aufzugs- und Versorgungsschächte in Hochhäusern bis zu 40 Prozent der Grundfläche ein, diese Fläche will Thyssen mit Hilfe der neuen Technologie halbieren. Im "3D Cave" der Universität Stuttgart hat Thyssen das elektromagnetische Aufzugsystem weiterentwickelt, bevor es jetzt im Testturm in Rottweil real gebaut und geprüft wird ... Andreas Schierenbeck, Vorstand der ThyssenKrupp Elevator Sparte, spricht bereits vom "Heiligen Gral" der Aufzugsindustrie: Mehrere unabhängige Kabinen in einem Schacht, ohne Seil, Bewegungen horizontal wie vertikal. Nach dem Flop des Transrapid, den Thyssen gemeinsam mit Siemens entwickelt hatte, bekommt das Linearmotor-System nun in der Aufzug-Technologie nun eine neue Chance. Die Aufzugsparte von ThyssenKrupp ist die Ertragsperle des krisengebeutelten Konzerns. Während die Stahlsparte leidet, ist "Elevators" längst die profitabelste Sparte im Konzern. Zukunftsträchtig ist das kabellose Multi-Aufzugsystem auch deshalb, weil derzeit rund 180 Wolkenkratzer mit einer Höhe von 300 Meter und mehr im Bau sind. Für diese "Supertalls" ist Thyssens elektromagnetisches Gebäude-Transportsystem ausgelegt. Die neuen Wolkenkratzer streben immer weiter Richtung Himmel ... Das neue Dubai-Projekt: Es soll einmal das höchste Gebäude der Welt werden und den derzeit höchsten Wolkenkratzer Burj Kalifa überragen. Entworfen wurde das Gebäude von dem spanisch-schweizer Architekten Santigao Calatrava Valls. Schlank und rank: New York feierte jüngst die Fertigstellung des neuen Wolkenkratzer "432 Park Avenue" von Architekt Rafael Viñoly. Das 425,5 Meter hohe Bauwerk gilt als das höchste reine Wohngebäude der Welt. Ebenfalls in Manhattan steht das One World Trade Center. David Childs entwarf das mit knapp 542 Metern höchste Gebäude der USA auf Ground Zero. Der aktuell noch Größte unter den Giganten: Der Burj Kalifa in Dubai, 828 Meter hoch ist der Turm von Architekt Adrian Smith, der im Jahr 2010 fertiggestellt wurde. Der Shanghai Tower ist mit 632 Metern das zweithöchste Gebäude der Welt und wurde im Sommer 2015 fertiggestellt. Architekt Jun Xia entwarf für das US-amerikanische Architekturbüro Gensler den Wolkenkratzer mit Hotel, Büros, Ausstellungen und Shopping-Mall. Das höchste Gebäude in Südamerika ist der Gran Torre Santiago in Santiago de Chile (Baujahr 2014). Mit 300 Metern Höhe ist er für einen "Supertall" eher klein. Entworfen hat ihn Architekt César Pelli. Vielleicht sieht der Testturm in Rottweil auch deshalb aus wie eine gigantische Schraube, die in den Himmel ragt.

Ein Börsengang oder Verkauf des lukrativen Aufzugsgeschäfts ist Teil des groß angelegten Umbau des Konzerns, der schon länger unter der Krise der Stahlbranche leidet. Den neuen Kernbereich soll das Werkstoffgeschäft gemeinsam mit der Stahlproduktion bilden, die ursprünglich durch eine Fusion mit Tata Steel Europa vom Hof gebracht werden sollte. Das Vorhaben war aber am Veto der Wettbewerbshüter gescheitert. Erst am Mittwoch war bekannt geworden, dass Thyssenkrupp im Leitindex Dax Platz für MTU machen muss.

