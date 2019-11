US-Justiz will Pharmakonzerne mit Drogendealern gleichstellen

Schmerzmittel-Firmen könnte in den USA laut einem Zeitungsbericht weiterer großer rechtlicher Ärger drohen. Die Justizbehörden prüfen im Rahmen einer strafrechtlichen Untersuchung, ob Hersteller und Händler abhängig machender Opioide gegen das bundesweite Suchtmittelgesetz "Controlled Substances Act" verstoßen haben. Das schrieb das "Wall Street Journal" am Dienstag unter Berufung auf Insider. Mehrere Pharmakonzerne sollen bereits vorgeladen worden sein. Die Ermittlung stehe aber noch am Anfang.

Das Gesetz dient eigentlich vor allem der Strafverfolgung von Drogendealern und illegalen Netzwerken zum Handel mit verbotenen Rauschmitteln. Seine Anwendung würde eine Eskalation im Vorgehen gegen Unternehmen bedeuten, die mit Schmerzmitteln zur grassierenden Medikamentenabhängigkeit in den USA beigetragen haben sollen.

Entsprechend nervös reagierten Anleger: Die Aktien der betroffenen Pharmakonzerne und Arzneimittelhändler Teva Börsen-Chart zeigen, Mallinckrodt, AmerisourceBergen, Amneal, McKesson und Johnson & Johnson Börsen-Chart zeigen - gegen die sich die Ermittlung richten soll - gerieten teilweise massiv unter Druck. Teva-Aktien büßten knapp 8 Prozent ein. Die Anteile von AmerisourceBergen, Cardinal Health und McKesson gaben um 3,1 bis knapp 5 Prozent nach.

Die Unternehmen sind wegen ihrer Rolle in der Opioid-Krise ohnehin schon mit einer Klagewelle konfrontiert. Den Pharmakonzernen wird vorgeworfen, mit ihren Produkten den Grundstein für die Schmerzmittel-Epidemie gelegt zu haben, die seit 1997 laut US-Behörden zu mehr als 400.000 Toten durch Überdosierungen führte. Bundesstaaten, Städte und Landkreise fordern von den Unternehmen Milliarden von Dollar zurück, die sie für den Kampf gegen Opioid-Abhängigkeit und Überdosierungen ausgegeben haben.

mg/dpa-afx, rtr