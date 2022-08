Steag will Stromerzeugung aus Kohlekraftwerksblöcken hochfahren

Steag erklärte in diesem Zusammenhang die "feste Absicht", mit 2300 Megawatt Erzeugungsleistung in den Markt zurückzukehren. Darin enthalten sind zwei Blöcke im Saarland, die bereits in der Reserve sind, und zwei weitere Blöcke im Saarland und in Nordrhein-Westfalen, die Ende Oktober eigentlich stillgelegt werden sollten.

Gleich seinen Wettbewerbern ist auch Steag mit Preisschwankungen und Marktturbulenzen konfrontiert, ausgelöst durch die Kürzung der russischen Gasexporte nach Europa und die weltweit angespannten Energiemärkte im Zuge der Erholung nach der Covid-Krise.