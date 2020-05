Zur Großbildansicht AP Photo/David J. Phillip Eine SpaceX Falcon 9 mit einer Dragon-Raumfahrerkapsel an der Spitze wird am 26. Mai 2020 in Cape Canaveral zur Abflugrampe gebracht

Elon Musk, einer der schillerndsten Unternehmer unserer Zeit, steht vor einem historischen Moment: Sein Raumfahrtunternehmen SpaceX soll am Mittwoch erstmals zwei Astronauten zur internationalen Raumstation ISS bringen. Die von SpaceX entwickelte Falcon 9-Trägerrakete wird, wenn alles nach Plan läuft, um 22:33 Uhr mitteleuropäischer Zeit im Kennedy Space Center in Florida abheben und 19 Stunden später an der ISS andocken.

Gelingt das, wäre es die erste bemannte Mission eines kommerziellen Raumfahrtunternehmens und ein Meilenstein in der Raumfahrt. Allerdings könnte SpaceX-Gründer Musk, der zugleich den Elektroautohersteller Tesla und das Tunnelbohrunternehmen "The Boring Company" führt, noch die aktuell schlechte Wettervoraussage für Mittwoch einen Strich durch die Rechnung machen. Ein möglicher Ausweichtermin wurde für Samstag errechnet.

Für die USA ist der Start von SpaceX Falcon 9 mit Astronauten an Bord besonders bedeutsam: Denn die staatliche Raumfahrtbehörde NASA hatte eigene Flüge zur ISS im Jahr 2011 wegen hoher Kosten und zweier tödlicher Unglücke eingestellt. Seither können US-Astronauten die Raumstation nur mehr an Bord russischer Soyus-Raketen erreichen, die in Baikonur in Kasachstan abheben. Auch deshalb will sich US-Präsident Donald Trump den Falcon 9-Start vor Ort in Cape Canaveral persönlich ansehen.

Hat SpaceX mit seinem bemannten Raumflug Erfolg, wird dies eine neue, kommerziellere Ära in der bemannten Raumfahrt einläuten. Denn Musks Raumfahrtunternehmen fokussiert sich längst nicht nur darauf, Menschen ins All zu bringen. Wir beantworten die fünf wichtigsten wirtschaftlichen Fragen rund um Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX.