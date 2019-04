Third Point will Aufspaltung

Die Aktien von Sony Börsen-Chart zeigen sind am Dienstag an der Tokioter Börse gegen die allgemeine Markttendenz um mehr als sieben Prozent in die Höhe gesprungen. Händler verwiesen auf einen Reuters-Bericht, wonach der US-Hedgefonds Third Point eine Beteiligung an dem japanischen Unternehmen erwerben wolle.

Third Point zeigt damit zum zweiten Mal in sechs Jahren Interesse an dem Konzern. Sony war einst Marktführer in der Unterhaltungselektronik, doch der Hersteller des Walkman und des Triniton TVs fiel schließlich angesichts von Innovationen wie Apples iPad und iPhone zurück.

2013 war Third Point schon einmal mit 7 Prozent bei Sony eingestiegen. Damals war die Hauptforderung gewesen, dass der Entertainmentbereich ausgegliedert werden sollte. 2014 stieg der Fond wieder aus, nachdem das Management von Sony einigen Forderungen nachgekommen war. Mittlerweile bietet Sony in den Bereichen Musik und Videospiele stabile Umsätze.

Third Point wurde 1995 mit Sitz in New York von Daniel Loeb gegründet und verwaltet derzeit etwa 14,5 Milliarden Dollar. Aufsehen erregte der Einstieg des aktivistischen Investors beispielsweise beim Schweizer Konzern Nestlé im Jahr 2017. Loeb war aber auch schon bei Yahoo und Sotheby's am Werk.

Wie Reuters weiter berichtet, wolle der Fonds von Sony nun ebenfalls den Verkauf von Geschäftsteilen verlangen. Ein Sony-Sprecher lehnte einen Kommentar dazu ab. An der Tokioter Börse gab der Nikkei der 225 führenden Werte 0,1 Prozent nach.

