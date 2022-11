Dabei profitierte der Konzern im Schlussquartal von einem Extragewinn von 1,08 Milliarden Euro aus dem Verkauf des Brief- und Paket-Logistikgeschäfts an den Lübecker Anlagenbauer Körber. Der endgültige Rückzug aus Russland kostete Siemens noch einmal 267 Millionen Euro. Im vierten Quartal habe man sich auch vom Finanzierungs- und Leasinggeschäft getrennt, hieß es in der Mitteilung.

Siemens gliedert weitere Bereiche an Großgetriebe-Geschäft an

Siemens erweitert das zum Verkauf stehende Geschäft mit großen Getrieben und Motoren um drei weitere Bereiche. Die neue Einheit, die "unabhängig von Siemens aufgestellt" werden soll, komme auf einen Umsatz von drei Milliarden Euro und rund 14.000 Mitarbeiter, sagte Vorstandschef Busch auf der Bilanzpressekonferenz am Donnerstag in München. Das sind etwa doppelt so viele Mitarbeiter wie Large Drives Applications (LDA) allein hat. Der Münchener Technologiekonzern bündelt LDA mit der Tochter Sykatec, den Niederspannungs- und Getriebemotoren aus der Sparte Digital Industries (DI) und der Weiss Spindeltechnologie.