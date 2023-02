Siemens bekommt die schwächelnde Konjunktur bisher kaum zu spüren. Nach einem "fulminanten Start" in das bis Ende September laufende Geschäftsjahr 2022/23 hat der Vorstand des Technologiekonzerns seine Umsatz- und Gewinnprognose nach oben geschraubt. "Das Investitionsklima in den für uns relevanten Märkten ist nach wie vor positiv", sagte Finanzvorstand Ralf Thomas (61) am Donnerstag in München.