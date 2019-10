Der US-Industriekonzern General Electric (GE) schreibt während seines großangelegten Sanierungsprozesses weiterhin rote Zahlen. Unter dem Strich stand im dritten Quartal ein Verlust von 1,3 Milliarden Dollar im fortgeführten Geschäft, teilte der einstige Erzrivale von Siemens am Mittwoch mit. Vor einem Jahr hatten 22 Milliarden Dollar an Abschreibungen GE einen Verlust von 23 Milliarden eingebrockt.

Vorstandschef Larry Culp sah trotzdem Fortschritte beim Umbau: "Wir sind ermutigt von unserem starken Auftragsbestand, dem organischen Wachstum und der Margenausweitung inmitten globaler Unsicherheit über die makroökonomische Entwicklung."

Milliardenhohe Abschreibungen im Ergebnis nicht enthalten

Dabei sind in dem Quartalsverlust Abschreibungen von 8,7 Milliarden Dollar auf die Beteiligung am Öl- und Gas-Ausrüster Baker Hughes gar nicht enthalten, weil GE seinen Anteil auf weniger als 50 Prozent reduziert hat und die Tochter damit nicht mehr voll bilanzieren muss.

Der Verkauf von Anteilen an Baker Hughes und dem Bremsenhersteller Wabtec spülte insgesamt 4,6 Milliarden Dollar in die Kassen. "Wir haben noch mehr zu tun, und wir werden weiter Maßnahmen ergreifen, um unsere finanzielle Lage zu verbessern und unser Geschäft zu stärken", sagte Culp mit Blick auf die nächsten Jahre. Allein 2019 will sich GE von Beteiligungen trennen, die zehn Milliarden Dollar schwer sind.

Doch derzeit bleibt das Geschäft schwierig. Der Umsatz stagnierte im dritten Quartal bei knapp 23,4 Milliarden Dollar. Die Auftragseingänge in der Energie-Sparte brachen um 30 Prozent ein, von der neuesten Generation von Kraftwerksturbinen hat GE in den vergangenen sechs Monaten keine einzige ausgeliefert.

In der Flugzeug-Triebwerkssparte kamen 27 Prozent weniger Aufträge herein. Wegen des anhaltenden Produktionsstopps der Boeing 737 Max, für die GE zusammen mit der französischen Safran die Motoren liefert, fehlen dem Konzern allein im dritten Quartal 300 Millionen Dollar in der Kasse, im vierten Quartal dürften es noch einmal 400 Millionen Dollar werden.

Vorstandschef Culp sagte, er rechne nicht damit, dass die 737 Max in diesem Jahr wieder fliegen werde. Auf die Wasserkraft-Sparte schrieb GE 740 Millionen Dollar ab.

Aktie springt nach Zahlen um 13 Prozent in die Höhe

Eigentlich gäbe es also viele Gründe, die Aktie von General Electric Börsen-Chart zeigen zu meiden, möchte man meinen. Doch tatsächlich schoss das Papier am Mittwoch zu Handelsbeginn in New York um fast 13 Prozent in die Höhe.

Das bereinigte operative Ergebnis habe die Erwartungen übertroffen, sagten Analysten. Vor allem höhere Preise für Flugzeugteile und das Medizintechnik-Geschäft hätte dazu beigetragen.

Zudem erwartet GE für dieses Jahr keinen Mittelabfluss aus dem Industriegeschäft mehr, möglicherweise sogar bis zu zwei Milliarden Dollar Zufluss. "Das scheint plausibel, aber robust ist es nicht", sagte Analyst John Inch von Gordon Haskett. Auf diese Kennzahl achten Experten vor allem bei angeschlagenen Unternehmen.

rei/Reuters