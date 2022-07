Jahresprognose wackelt Siemens muss wegen Siemens Energy Milliarden abschreiben

Damit könnte Siemens in diesem Zeitraum in die roten Zahlen rutschen und gezwungen sein, seine Jahresprognose zu stutzen. Die Quartalszahlen und "deren Auswirkungen auf den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr" werde Siemens am 11. August veröffentlichen, hieß es in der nach Börsenschluss herausgegebenen Pflichtmitteilung. Daten von Refinitiv zufolge erwarteten Analysten bisher einen Nettogewinn von 1,5 Milliarden Euro im dritten Quartal. Ein Siemens-Sprecher wollte sich dazu nicht äußern.