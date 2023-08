Siemens verlässt sich in den nächsten Monaten nicht mehr so stark auf die Nachfrage aus China. "In China erholt sich der Markt für die industrielle Produktion langsamer als erwartet. Wir gehen daher von einer abgeflachten Entwicklung aus", sagte der Vorstandschef des Technologiekonzerns, Roland Busch (58), am Donnerstag bei der Vorlage der Quartalszahlen laut Redetext. Die Entwicklung hänge auch von den erhofften staatlichen Konjunkturprogrammen ab, "wann sie kommen und wie sie umgesetzt werden". Schwache Konjunkturdaten haben am Mittwoch die Sorge genährt, dass China wie einst Japan in eine lang anhaltende Deflation rutschen könnte.