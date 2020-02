In München treffen sich die Siemens-Aktionäre zur Hauptversammlung. Das Treffen steht unter dem Protest von Klimaaktivisten. Es geht aber auch um die Zukunft des Konzerns nach der Abspaltung des Kerngeschäfts Energie - und den Abschied von CEO Joe Kaeser.

11.10 Uhr: Joe Kaeser spricht die Aktionäre an. Am 25. Juli 2013 habe Siemens zuletzt eine Gewinnwarnung veröffentlicht - wir erinnern uns: Das war der Auslöser für Kaesers Sprung an die Konzernspitze. Wer damals Siemens-Aktien kaufte, habe bis Ende 2019 eine Gesamtrendite von 82 Prozent verbuchen können.

Mit der für September geplanten Abspaltung von Siemens Energy bekämen die Aktionäre noch eine "Sachdividende" hinzu (die Energy-Aktien werden den Siemens-Aktionären ins Depot gebucht).

Das Muster für diesen Schritt, die schon 2018 abgespaltene Medizintechniksparte Siemens Healthineers, sei "ein sehr guter erster Schritt" gewesen - trotz der jüngst aufgetretenen Probleme.

11 Uhr: Neue Vorzeigesparte der künftigen Siemens AG ist "Digital Factory" - und die bekommt Kaesers erstes Lob für jüngste Erfolge. Stolz ist Kaeser auf den Auftrag, "dass alle 122 VW-Werke weltweit miteinander vernetzt werden". Die einstige Kernsparte Energie muss sich jedoch noch hinter Zügen für die Londoner U-Bahn anstellen, mit einem Milliardenauftrag für ein Gaskraftwerk in Brasilien. Früher - auch noch unter Kaeser - wurde hier größer gedacht.

10.50 Uhr: Kaeser zieht "vier grüne Haken" unter den Zahlen des abgelaufenen Geschäftsjahres für Siemens. Dann setzt er auf das Eigenlob noch etwas drauf - "Es ist großartig, ein erfolgreiches Jahr zu haben. Aber eine Erfolgsserie hinzulegen ist etwas ganz anderes." 2019 sei zum sechsten Mal in Folge die Prognose erreicht oder übertroffen worden. Ein rotes Kreuz steht nur unter dem Geschäftsjahr 2013 - im August 2013 hatte der damalige Finanzvorstand Kaeser den Chefposten übernommen.

Außerdem sei Siemens in der Ära Kaeser "wieder zurück auf dem Wachstumspfad", sagt Kaeser. "Auch wenn die Profitabilität nicht Schritt hielt", räumt er ein. Aber egal, wie der Seitenhieb auf den einstigen Überrivalen General Electric demonstriert, der "in Existenznot geraten" sei.

10.40 Uhr: Siemens-Chef Joe Kaeser übernimmt das Mikrofon. Mit Blick auf den umstrittenen Kohleauftrag in Australien räumt er ein: "Es trifft zu, dass wir das gesamte Bild dieses Auftrags nicht rechtzeitig gesehen haben." Parallel zeigt er eine Folie, der zufolge Siemens schon heute 41 Prozent des Klimaneutralitätsziels bis 2030 erreicht habe. Im abgelaufenen Geschäftsjahr habe Siemens fast 640 Millionen Tonnen CO2 eingespart, das wären 80 Prozent der gesamten Emissionen Deutschlands.

10.35 Uhr: Snabe verabschiedet sich von den beiden einzigen Frauen im Siemens-Vorstand: der Amerikanerin Lisa Davis, die mit Kaesers missglücktem Zukauf des US-Ölausrüsters Dresser Rand 2014 kam und "sich um die Energiegeschäfte von Siemens sehr verdient gemacht hat", die nun ohne Davis an die Börse gehen - als Co-Chefin der Sparte neben Michael Sen amtiert sie nur noch heute, den Vorstand verlässt sie Ende Februar; und Personalchefin Janina Kugel, deren Amtszeit schon Ende Januar endete. Kugel ist heute nicht einmal mehr in der Olympiahalle.

Der Aufsichtsratschef spricht von einer "Neuerfindung" des Traditionskonzerns, um "Siemens zu einem Vorreiter für eine nachhaltige und digitale Zukunft zu machen" - vorerst offenbar ein Männerjob.

10.30 Uhr: Snabe spricht mit Blick auf die bevorstehende Spaltung vom Energiegeschäft von einem "Meilenstein". Am 9. Juli werden die Aktionäre noch einmal zu einer außerordentlichen Hauptversammlung geladen, um über die Trennung des früheren Kerngeschäfts zu beschließen.

"Manche sagen, dass das Unternehmen sich damit verkleinert", stellt Snabe fest. Aufsichtsrat und Vorstand aber sähen das anders: "Die drei Siemens-Unternehmen (Energy, Healthineers und die Rest-Siemens AG) bleiben miteinander verbunden wie die Mitglieder einer Familie."

10.20 Uhr: Snabe geht auf die Kritik am Australien-Auftrag ein. Er meint, die Debatte "entfernte sich von den eigentlichen Kernthemen: der Frage, wie wir Siemens insgesamt nachhaltiger machen". Der Konzern habe sich schon 2015 "als erstes globales Industrieunternehmen weltweit" verpflichtet, klimaneutral zu werden, und zwar schon bis 2030. Das gleiche Motiv wie am Morgen bei Konzernchef Kaeser: Die Siemens-Führung wirkt etwas beleidigt, dass sie keine Anerkennung als Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit erntet.

10.07 Uhr: Mit leichter Verzögerung eröffnet Aufsichtsratschef Jim Hagemann Snabe die Versammlung. Zunächst hält er sich auf sicherem Terrain: den Formalien. Sicherheitskräfte riegeln die Bühne ab, damit niemand aus dem Publikum heraufstürmt. Das gab es noch nie.

Zur Großbildansicht manager magazin Sicherheitskräfte vor der Bühne der Siemens-Hauptversammlung

10 Uhr: Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser! Wir berichten live von der Hauptversammlung von Siemens in der Münchener Olympiahalle.

Zuvor haben Konzernchef Joe Kaeser und sein designierter Nachfolger Roland Busch Geschäftszahlen für das vergangene Quartal präsentiert - und die fielen nicht gut aus.

Zudem äußerte sich Kaeser zur Kritik an dem Kohleprojekt des indischen Konzerns Adani in Australien, für das Siemens Signaltechnik der Güterbahn liefern will. Es mute "schon fast grotesk an, dass wir durch ein Signaltechnik-Projekt in Australien zur Zielscheibe zahlreicher Umweltaktivisten geworden sind". Seiner Meinung nach sei der Siemens-Beitrag "irrelevant" für den Bau des neuen Kohlebergwerks. Gleichwohl würde er sich gegen den Auftrag entscheiden, wenn der Vertrag nicht schon unterschrieben wäre. Nach Informationen von manager magazin wusste Kaeser allerdings durchaus früh Bescheid.

Am Vorabend gab Siemens bekannt, den Minderheitsaktionär Iberdrola aus dem Windkraftunternehmen Siemens Gamesa herauszukaufen. Der Anteil von Siemens steigt damit auf 67,1 Prozent, was dem Konzern eine Zweidrittelmehrheit in der Hauptversammlung sichert. Ein Übernahmeangebot für die restlichen Aktien ist nicht geplant. Siemens Gamesa soll in die neue Aktiengesellschaft Siemens Energy eingebracht werden, deren Börsengang in diesem Jahr geplant ist. Jüngst musste das Unternehmen jedoch die zweite Gewinnwarnung in Folge herausgeben.

9.30 Uhr: Vor Beginn der Hauptversammlung versammeln sich Anhänger verschiedener Gruppen am Halleneingang. Sie zeigen Transparente mit Aufschriften wie "Kohlemine stoppen", "Siemens & Co enteignen" oder "Menschenrechte für Uigur*innen". Die größte Gruppe von rund hundert jungen Klimademonstranten wendet sich gegen die Beteiligung von Siemens an einem umstrittenen Kohlemineprojekt in Australien und skandiert "Kohle Stopp".

Mehrere Dutzend Polizisten und Wachleute beobachten die Kundgebungen und bewachen den Halleneingang, der mit Absperrgittergittern abgeriegelt war. Lediglich Aktionäre werden in das Gebäude gelassen. Am Vortag waren Greenpeace-Aktivisten auf das Dach der Siemens-Zentrale in München geklettert.

Auch Grünen-Bundestagsfraktionschef Anton Hofreiter äußert eine Erwartung an die Hauptversammlung: "Ich hoffe sehr, dass die Aktionäre und Geschäftsführung von Siemens heute ihrer Verantwortung für den Schutz des Planeten gerecht werden und dem Kohleprojekt in Australien die Unterstützung verweigern", sagt er. "Für Siemens wäre das finanziell ein kleiner Schritt, für das Weltklima dagegen ein enormer Gewinn." Auf der Tagesordnung steht das Vorhaben allerdings nicht.

