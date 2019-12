Siemens-Vorstandschef Joe Kaeser dürfte in diesem Jahr zu einem der bestverdienenden Manager im Leitindex Dax aufsteigen - wenn nicht ganz an die Spitze. Der seit sechs Jahren amtierende Konzernlenker hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018/19 (per Ende September) 14,2 Millionen Euro Vergütung bekommen, wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Geschäftsbericht des Münchner Industriekonzerns hervorgeht. Ein Jahr zuvor waren es 9,6 Millionen.

Grund für den Anstieg ist, dass in diesem Jahr zwei Tranchen von Langfrist-Boni aus den Jahren 2014 und 2015 fällig wurden, die sich bei Kaeser allein auf 7,2 Millionen Euro summieren. Seine Gesamtvergütung - also die Gehaltsansprüche, die sich Kaeser im Geschäftsjahr 2018/19 erworben hat - stieg nur leicht von 6,96 Millionen auf 7,15 Millionen Euro.

Kaesers Stellvertreter Roland Busch erhielt 7,3 Millionen Euro. Auch bei ihm kam der Sondereffekt zum Tragen. Ab dem seit Oktober laufenden Geschäftsjahr 2020 will Siemens die Vergütung seiner Vorstände umstellen, um sie "stärker an der nachhaltigen Unternehmensentwicklung" auszurichten. Dabei werde der überarbeitete, künftige Deutsche Corporate Governance Kodex bereits berücksichtigt, hieß es. Zudem sollen im neuen System neben der Entwicklung am Kapitalmarkt auch die Verringerung der CO2-Emissionen, die Fortbildung von Mitarbeitern und die Kundenzufriedenheit eine Rolle spielen.

Der Bundestag beschloss im November eine Gehaltsobergrenze, die allerdings von den Aktiengesellschaften selbst definiert werden soll.

Kaesers Vertrag läuft bis 2021. Für den Fall, dass die geregelte Nachfolge nicht klappt, brachte der Manager jüngst aber eine Verlängerung um zwei Jahre ins Spiel.

ak/reuters/dpa-afx