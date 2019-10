Siemens holt wieder eine Frau an Bord - aber nicht in den Vorstand

31





Der Industriekonzern Siemens Börsen-Chart zeigen bekommt zum Jahreswechsel eine neue IT-Chefin. Hanna Hennig löst als Chief Information Officer (CIO) Helmuth Ludwig ab, der den Münchener Technologiekonzern nach 30 Jahren verlässt, wie das manager magazin berichtet. Das Unternehmen teilte den geplanten Wechsel am Donnerstag offiziell mit.

Hennig wird direkt an den stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden Roland Busch berichten und wie Ludwig auch kein Mitglied des Vorstands. Damit verpasst Siemens die Chance, seinen Frauenanteil im Vorstand nach dem Abgang der beiden einzigen weiblichen Mitglieder - Janina Kugel und Lisa Davis - wieder zu erhöhen. Siemens will nun extern nach einer Nachfolgerin für Kugel suchen, so manager magazin unter Bezug auf Kreise des Aufsichtsrats. Kugel wird Anfang 2020 Siemens verlassen - Busch wird ihren Job nur interimsweise übernehmen.

Die 50 Jahre alte Hennig kommt von der ehemaligen Siemens-Tochter Osram, wo sie ebenfalls CIO ist. Die Managerin hat Wirtschaftswissenschaften an der Universität Hannover studiert und ist bereits seit 25 Jahren in der Informationstechnik (IT) tätig. Eine ihrer ersten Aufgaben wird sein, die Trennung der IT-Systeme der Siemens AG von der abgespaltenen Siemens Energy zu organisieren.

Lesen Sie auch: Investoren uneins über Joe Kaesers Zukunft

Der bisherige IT-Chef Ludwig (57) wolle künftig verstärkt an der Southern Methodist University in Dallas unterrichten, wo er seit sechs Jahren als außerordentlicher Professor Internationale Unternehmensstrategie lehrt, erklärte Siemens.

mg/rtr