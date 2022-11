Siemens Energy kündigte an, das 4,05 Milliarden schwere Übernahmeangebot "in Kürze" offiziell vorzulegen. Die Siemens-Gamesa-Aktionäre haben dann 36 Tage Zeit, die Offerte aus München für 18,05 Euro je Aktie anzunehmen. Die Aktie von Gamesa notierte am Montag nur knapp unter diesem Wert, die Titel von Siemens Energy legten knapp 0,60 Prozent zu. Kommt Siemens Energy dabei auf mehr als 75 Prozent der Anteile, kann Siemens Gamesa nach spanischem Recht vom Kurszettel gestrichen werden.