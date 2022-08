Der operative Gewinn aus dem Industriegeschäft schnellte um 27 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro hoch, lag damit aber leicht unter den Analysten-Prognosen. 739 Millionen davon entfielen auf den Verkauf des Straßenverkehrstechnik-Sparte Yunex Traffic an die italienische Atlantia. Ohne diesen Effekt wäre die Zug-Sparte Mobility in die roten Zahlen gerutscht. Sie leidet besonders unter dem angekündigten Rückzug aus Russland infolge des Ukraine-Kriegs. Siemens hatte dafür bereits im Vorquartal fast 600 Millionen Euro zurückgestellt, nun kommen weitere 600 Millionen Euro an Belastungen hinzu, die sich im Nettogewinn niederschlagen.