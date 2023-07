Milliardengrab Gamesa Siemens Energy richtet Taskforce ein

Die spanische Tochter verhagelt seit Jahren die Bilanz von Siemens Energy. Ende Juni hatte der Konzern eingeräumt, die Probleme bei den bereits installierten Windkraftanlagen an Land seien größer als erwartet, zudem gelinge der Ausbau der Fertigung von neuen Offshore-Anlagen nicht wie erhofft. Das Unternehmen strich seine Gewinnprognose und kündigte zusätzliche Kosten in Höhe von mehr als einer Milliarde Euro an. Die Aktie von Siemens Energy brach daraufhin zeitweise um 37 Prozent ein. Das war einer der größten Tagesverluste eines Dax-Unternehmens in der Geschichte der Deutschen Börse.