Insidern zufolge erwägt Siemens Gamesa den Abbau von rund 2500 Arbeitsplätzen, um die Verluste in den Griff zu bekommen. Noch sei unklar, welche Sparten und Regionen betroffen seien, sagten zwei mit dem Vorgang vertraute Personen. Offiziell bestätigt wurde das Gerücht nicht, doch hatte der neue Chef und Sanierer Jochen Eickholt (60) Anfang Juni mögliche Stellenstreichungen explizit nicht ausgeschlossen. "Derzeit kann ich gar nichts ausschließen, so leid mir das tut", hatte Eickholt in einem Zeitungsinterview gesagt.

Aktien von Siemens Gamesa gaben am Vormittag zunächst 4 Prozent nach, konnten ihre Verluste aber in der Folge reduzieren. Papiere des Mutterkonzerns Siemens Energy rutschten in der Spitze um 5,7 Prozent ab. Siemens Energy will den Windanlagenbauer von der Börse nehmen und bietet für die 33 Prozent an Siemens Gamesa, die es noch nicht hält, gut vier Milliarden Euro.