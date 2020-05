Die Ära von Joe Kaeser an der Spitze des Münchener Siemens-Konzerns neigt sich nach fast sieben Jahren unweigerlich dem Ende zu. Einen lückenlosen Anschlussjob als Aufsichtsratschef des börsennotierten Energieriesen Siemens Energy AG hat sich der 62-Jährige gesichert. Am Dienstag legten die Vorstände von Siemens und Siemens Energy im "Gemeinsamen Spaltungsbericht" die Details ihrer Scheidung vor, die am 28. September via Spin-off vollzogen wird.

Conclusio: Kaesers "Austragshäusl" (29 Milliarden Euro Umsatz, 91000 Mitarbeiter) wird recht komfortabel ausgestattet. Die Gelegenheit, darin vor dem Gang aufs Parkett gründlich aufzuräumen, wurde allerdings verpasst.

Kaeser hat es nicht geschafft, über seinen Schatten zu springen. Statt endlich reinen Tisch zu machen und die Wertansätze seiner weit überteuerten Zukäufe von Ausrüstern für die Öl- und Gasindustrie um den US-Zulieferer Dresser-Rand massiv nach unten zu korrigieren, geht Siemens Energy mit einer aufgeblähten Bilanz an den Start. Der Börsenneuling und M-Dax-Kandidat hat - überwiegend durch Kaesers Akquisitionen - Geschäfts- und Firmenwerte von fast 10 Milliarden Euro in den Büchern. Insgesamt umfassen die nicht-materiellen Vermögenswerte sogar 14,3 Milliarden Euro und damit 31 Prozent der Bilanzsumme.

Zwar gibt Siemens der Energiefirma auch 17,3 Milliarden Euro Eigenkapital und keinerlei Finanzschulden mit. Damit seit Energy "finanziell hervorragend aufgestellt", beteuert Siemens-Finanzvorstand Ralf Thomas. Doch das Kapitalpolster sieht nur auf den ersten Blick komfortabel aus: Es besteht zu 83 Prozent aus immateriellen Werten.

Das sind die kommenden Aufseher der Kapitalseite Siemens baut weiter um, spaltet weiter auf. Der Technologie-Konzern will seine Kraftwerks- und Energietechnik-Tochter im Herbst an die Börse bringen. Beim Börsengang will die Siemens AG selbst an Siemens Energy noch mit rund 35 Prozent beteiligt sein. Bereits vor dem Spin-Off hat Siemens für die Kapitalseite des Energy-Aufsichtsrats eine Reihe hochkarätiger Vertreter aus Politik, Wirtschaft und der Energiebranche gewinnen können. Es sind unter anderem ... Christine Bortenlänger (53) ist Chefin des Deutschen Aktieninstituts, studierte Ökonomin und erfahrene Aufsichtsrätin: So gehört sie unter anderem den Kontrollgremien der Dax-Konzerne Covestro, MTU Aero Engines sowie des Leuchtenkonzerns Osram und Tüv Süd an. Die ehemalige Chefin der Bayerischen Börse AG ist unter anderem Mitglied des Börsenrates der Frankfurter Wertpapierbörse und Mitglied des geschäftsführenden Präsidiums des Wirtschaftsbeirats Bayern. Sigmar Gabriel (60) - lange SPD-Parteichef, ehemals Bundeswirtschaftsminister, Bundesaußenminister und Vize-Kanzler - zieht sozusagen als politisches Schwergewicht in den Aufsichtsrat von Siemens Energy ein. Gabriel gehört unter anderem dem Aufsichtsrat der Deutschen Bank an, sowie dem Beirat der Unternehmensberatung Deloitte. Er ist Vorsitzender der Atlantik-Brücke, Mitglied der Trilateralen Kommission - eine politikberatende Denkfabrik - und zudem Mitglied des European Council on Foreign Relations. Geisha Williams (58) hat kubanisch-amerikanische Wurzeln und ist sozusagen in der Energiewirtschaft zuhause. Mehr als ein Jahrzehnt arbeitete sie für den US-Konzern Pacific Gas and Electric Company, dessen CEO sie von März 2017 bis Januar 2019 war. Zuvor war Williams fast 25 Jahre für die Florida Power & Light Company tätig - viele Jahre davon in Top-Positionen. Hubert Lienhard (69) ist erfahrener Manager und war zehn Jahre lang bis März 2018 Vorsitzender der Konzerngeschäftsführung der Voith GmbH & Co. KGaA, eines Maschinenherstellers für die Papierindustrie. Der studierte Chemiker arbeitete zuvor gut zehn Jahre in führenden Positionen für den Schweizer Energie- und Automatisierungstechnikkonzern ABB und war dort auch Mitglied des Executive Board. Lienhard gehört dem Aufsichtsrat des Energiekonzerns ENBW an, sowie den Aufsichtsgremien des Edelmetall- und Technologieunternehmens Heraus Holding und des Anlagen- und Maschinenbau-Unternehmens SMS Group. Hildegard Müller (52), ehemals Staatministerin im Bundeskanzleramt unter Angela Merkel, ist seit Februar 2020 Präsidentin des einflussreichen Bundesverbands der Automobilindustrie (VDA) und verfügt über eine umfangreiche und lange Expertise in der Energiewirtschaft. Rund acht Jahre führte sie den Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), um dann im Mai 2016 in den Vorstand der RWE zu wechseln. Dort übernahm sie die Funktion als Netzvorstand der neu gegründeten Ausgliederung RWE International SE (jetzt Innogy). Müller war die erste Frau im Innogy-Vorstand. Müller gehört unter anderem dem Aufsichtsrat des Immobilienkonzerns Vonovia sowie dem Beirat der HSBC Trinkhaus & Burkhardt AG an. )

Laurence Mulliez (nicht im Bild): Der berufliche Weg der studierten Ökonomin führte sie zunächst zur Banque National de Paris, wo sie als Kredit-Analystin arbeitete. Über Stationen bei M&M Mars, Amoco Chemical kam sie zum Energiekonzern und Ölriesen BP. Hier war Mulliez gut 11 Jahre in verschiedenen Funktionen tätig, unter anderem als Chief Executive von Castrol Industrial Lubricants and Services. Nach BP wurde Laurence Chefin des unabhängigen Stromerzeugers Eoxis UK Limited. Durch eine Reihe von nichtgeschäftsführenden Positionen sowohl in Großbritannien als auch international bringt Laurence wertvolle Kenntnisse der Energie-, Stahl- und Infrastrukturindustrie mit. Bei Morgan Advance Materials, einem in Großbritannien ansässigen Hersteller von Keramik- und Graphitprodukten bekleidet Mulliez den Posten eines Senior Independent Director. Matthias Rebellius (55) ist einer von drei Siemens-Konzernvertretern im Aufsichtsrat von Energy – und arbeitet bereits seit 1990 für den Münchener Konzern. Der studierte Elektro-Ingenieur ist Chef von Siemens Schweiz und COO der Siemens-Division Smart Infrastructure. Rebellius bekleidet unter anderem das Amt eines Direktors der Swiss American Chamber of Commerce. Randy Zwirn war lange Chef des Siemens Kraftwerksservice und zwischen 1998 bis 2016 für den deutschen Konzern tätig. Zuvor arbeitete Zwirn gut 22 Jahre beim US-amerikanischen Konzern Westinghouse Electric Corporation (1976 bis 1988) tätig, die letzten drei davon als der CEO und President der Sparte Power Generation. Siemens hatte 1998 das nicht-nukleare Kraftwerksgeschäft des US-Konzerns übernommen. Zwirn sitzt unter anderem im Board von Babcock Power. Ralph P. Thomas (59) ist Finanzvorstand bei Siemens und soll für den Mutterkonzern im Aufsichtsrat Energy mit kontrollieren. Thomas wird dort aller Voraussicht nach den Prüfungsausschuss leiten. Der 59-Jährige leitet seit Kurzem den Aufsichtsrat von Siemens Healthineers und ist auch Aufsichtsratsmitglied der Windkrafttochter Siemens Gamesa. Außerhalb des Konzern ist Thomas Vorsitzender der Börsensachverständigenkommission (BSK) beim Bundesfinanzministerium und Vorsitzender des Verwaltungsrats des Deutschen Rechnungslegungsstandards Committee (DRSC). Last not least Joe Kaeser (62): Der Siemens-Chef wird den Aufsichtsrat leiten von Siemens Energy. Sein Amt als Siemens-Vorstandschef wird er spätestens mit Ende seines Vertrags zur Siemens-Hauptversammlung im Februar 2021 an seinen Stellvertreter Roland Busch abgeben.

Bei einer Software-Firma mit Margen von 20 bis 30 Prozent wären solche Bilanzrelationen nachvollziehbar. Nicht aber für ein Unternehmen, das mit dem Bau von Kraftwerken, Windanlagen, Kompressoren und Hochspannungsleitungen seit einigen Jahren kaum wächst, tief in der Sanierung steckt und kaum Geld verdient.

Über Siemens hinaus wirft dies die Frage auf, was die Werthaltigkeitstests (Impairment Tests) überhaupt wert sind, denen die Unternehmen ihre Bilanzen regelmäßig unterziehen müssen. Dresser-Rand, auf dem Höhepunkt des Ölpreisbooms 2014 für sieben Milliarden Euro gekauft, hat die damaligen Erwartungen nie erfüllen können. Zuletzt hat sich die Krise sogar noch deutlich verschärft; der Ölpreis rutschte ins Negative, Schieferölfirmen in den USA gingen reihenweise pleite. Und Siemens kann seinen Wirtschaftsprüfern in den Impairment Tests trotzdem immer wieder glaubhaft machen, dass aber zumindest in Zukunft die Cash-flows sprudeln werden?

In der aktuellen Situation hätte sich eine Abschreibung sogar gut erklären lassen. Doch Kaeser war offenbar wichtiger, den Schein aufrechtzuerhalten. Als Aufsichtsratschef kann er darüber wachen, dass es dabei auch künftig bleibt. Und hat dafür mit Ralf Thomas als künftigem Energy-Mitkontrolleur und -Prüfungsausschussvorsitzendem weiterhin einen besonders findigen Finanzexperten an seiner Seite.

Lesen Sie auch:

Siemens will seine ausgelagerte Energiesparte mehrheitlich an seine Aktionäre abgeben

Erste Details zum Siemens Energy-Börsengang

Q1: Siemens sieht "Talsohle" bald erreicht

Wie Joe Kaeser für seinen neuen Energy-Job taktierte

Der Goodwill ist nicht die einzige Hypothek, mit der der frisch von Linde geholte Energy-CEO Christian Bruch ins Amt startet: Siemens lädt bei Energy einige ungeliebte Geschäfte wie Verteilertransformatoren, Untersee-Systemgeschäft oder Lösungen für die Marine- und Bergbauindustrie ab, die allenfalls begrenzt ins Geschäftsportfolio passen. Und für interne Dienste wie Personal, Strategie, Sicherheit, Einkauf oder Forschung muss Energy über drei Jahre insgesamt rund eine Milliarde Euro an die Siemens AG zahlen.

Zugeständnisse haben Thomas und der künftige Siemens-CEO Roland Busch immerhin bei der Nutzung der Marke Siemens gemacht. Was Siemens Energy dafür künftig an Siemens zahlen muss, hängt von ihren Ergebnissen ab. Bis zu einer Marge vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen (Ebita-Marge) von 6,5 Prozent beträgt die Lizenzgebühr 0,3 Prozent des Umsatzes. Erst bei Margen von 9 Prozent und mehr fallen Gebühren von 1,2 Prozent an.

Im Geschäftsjahr 2020 würde so hochgerechnet ein mittlerer zweistelliger Millionenbetrag für die Markennutzung fällig. Die Windtochter Siemens Gamesa - die 67-Prozent-Beteiligung wird von Siemens zu Siemens Energy umgehängt - ist von den Lizenzgebühren ausgenommen.

Immerhin scheint der Wille zur "Entherrschung" bei den Siemens-Oberen fest vorhanden. Sogar ein Vertrag wird dafür geschlossen werden. Demnach wird Siemens nur bis zu drei der zehn Kapitalvertreter im Energy-Aufsichtsrat stellen und auf der Hauptversammlung notfalls auf Stimmrechte verzichten. Das große Ziel, das volatile Kraftwerksgeschäft in der Siemens AG nicht mehr vollkonsolidieren zu müssen, soll durch nichts gefährdet werden.

Zunächst behält der Münchner Konzern nämlich wegen des schweren Börsenumfelds noch 45 Prozent, einen relativ hohen Anteil. Vor allem Großinvestoren würden das Energiegeschäft lieber heute als morgen loswerden.

Das verschafft dem Spin-off selbst in Corona-Zeiten die nötige Dynamik, nebst Antreiber Kaeser. Für eine erfolgreiche Börsenstory von Siemens Energy wird das aber bei weitem nicht reichen. Noch ist einiges Stückwerk. Selbst des Sitz des neu formierten Konzernsitzes steht immer noch nicht fest.