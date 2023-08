Im dritten Quartal fiel ein Nettoverlust auf 2,9 (Vorjahr: minus 0,6) Milliarden Euro an, der Umsatz stieg vergleichbar um acht Prozent auf 7,5 Milliarden Euro. Dabei läuft das restliche Geschäft mit konventioneller Energietechnik und Stromnetzen gut. In der Gaskraftwerks-Sparte etwa schnellte der Umsatz um mehr als ein Fünftel nach oben, der Gewinn vervielfachte sich auf 291 Millionen Euro. Die Netz-Sparte legte beim Umsatz 19 Prozent zu und drehte operativ ins Plus. Beide waren vor einem Jahr durch den Rückzug aus Russland in Mitleidenschaft gezogen worden. "Die starke Leistung der übrigen Geschäftsbereiche gibt mir das Vertrauen in die Fähigkeit unseres Unternehmens, Geschäfte wieder wirtschaftlich erfolgreich aufzustellen", sagte Bruch.