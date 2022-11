Septemberbilanz Industrieproduktion in Deutschland überraschend gestiegen

Die Industrieproduktion hat im September in Deutschland trotz der hohen Energiepreise zugenommen. Insgesamt stieg die Produktion im produzierenden Gewerbe um 0,6 Prozent verglichen mit August, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Im August war sie im Vergleich zum Vormonat noch um 1,2 Prozent gesunken. Die reine Industrieproduktion – also produzierendes Gewerbe ohne Energie und Baugewerbe – legte um 0,7 Prozent zu.