Die stark fallende Nachfrage im Zuge der Corona-Pandemie und der Preisverfall setzen dem saudi-arabischen Ölgiganten Aramco arg zu. Der Konzern muss im ersten Quartal einen Gewinneinbruch um ein Viertel verkraften, was die Finanzen des Förderlandes und Königreichs weiter belastet.

Der staatliche Ölriese meldete am Dienstag einen Nettogewinn von 16,7 Milliarden Dollar in den ersten drei Monaten dieses Jahres, gegenüber 22,2 Milliarden Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres, Analysten hatten 17,8 Milliarden Dollar erwartet. Einschließlich von Verkäufen beliefen sich die Einnahmen des Ölriesen im ersten Jahresviertel auf 51,4 Milliarden Dollar gegenüber mehr als 63 Milliarden Dollar im gleichen Quartal des Vorjahres.

"Die Covid-19-Krise ist anders als alles, was die Welt in der jüngsten Geschichte erlebt hat", sagte Vorstandschef Amin Nasser. Die Auswirkungen der Pandemie auf die globale Energienachfrage und die Ölpreise würden die Erträge weiter belasten betonte Nasser laut "Financial Times".

Das Königreich muss sparen und erhöht die Steuern

Der Einbruch des Ölpreises um mehr als die Hälfte seit Januar hat die Finanzen des Königreichs, dessen Haupteinnahmequelle immer noch das Öl ist, erheblich ins Wanken gebracht. Saudi-Arabien ist gezwungen zu sparen und zugleich seine Einnahmebasis zu verbreitern. So will das Land seine Mehrwertsteuer zur Jahresmitte von 5 auf 15 Prozent verdreifachen und hat zugleich den verwöhnten Staatsbediensteten die nicht unerheblichen Kostenzuschüsse zum Lebensunterhalt gestrichen.

Doch auch das profitabelste Unternehmen der Welt selbst muss genau auf die Kosten schauen. So will Aramco nach früheren Aussagen die Investitionsausgaben von 33 Milliarden Dollar im vergangenen Jahr auf 25 Milliarden Dollar im laufenden Jahr kürzen. Der Konzern behalte sich in Zukunft vor, seine Kosten flexibel und schnell an die Entwicklung des Ölpreises und die Energienachfrage anzupassen, betonte Nasser.

Saudi Aramco ist wie andere Energieunternehmen nicht nur vom Ölpreisverfall betroffen, sondern muss auch noch die Launen der Herrscherfamilie ausbalancieren, die den Konzern auch instrumentalisiert und als Spielball für Machtinteressen nutzt. Im Preiskrieg mit Russland etwa hatte Aramco im März auf Anweisung der Regierung bekanntgegeben, die Produktion von 12 auf 13 Millionen Barrel am Tag zu erhöhen. Kaum zwei Monate später wurde das Management aufgefordert, die Produktion ab Juni auf 7,5 Millionen Barrel herunterzuschrauben - was dem niedrigsten Stand sei gut 18 Jahren entspricht.

Saudi Aramco will Investitionen reduzieren

Die Aktien von Aramco stiegen am Dienstag gleichwohl zunächst um 0,8 Prozent auf rund 31 Riyal und notierten damit aber immer noch unter dem IPO-Preis von 32 Riyals. Ein Grund für den Kursanstieg könnte darin liegen, dass der Konzern trotz der drastisch verschlechterten Geschäftslage an einen Dividendenplänen festhält.

Aramco hatte unlängst seinen Aktionären für das laufende Jahr 75 Milliarden Dollar an Dividenden versprochen. Für das erste Jahresviertel sollen davon bereits 18,8 Milliarden Dollar fließen. Mehr Dividende schütte kein Unternehmen weltweit aus, wie der Konzern betonte.

Die Kehrseite dieser Politik: Aus dem regulären Cashflow von rund 15 Milliarden Dollar für diesen Zeitraum lassen sich die Ausschüttung allein nicht finanzieren. Aramco werde vermutlich Kredite aufnehmen, um die Auszahlung zu decken, schreibt die "Financial Times". Zur weiteren Dividendenpolitik äußerte sich der Konzern am Dienstag nicht.

Allerdings kann sich Aramco das wohl leisten. Der Verschuldungsgrad (Gearing) - abgebildet durch das Verhältnis von Nettoverschuldung zum Bilanzkapital - lag Ende März bei minus 4,9 Prozent, verglichen mit minus 0,2 Prozent Ende 2019. Dies spreche laut Experten für eine erhebliche Bilanzstärke des Konzerns.