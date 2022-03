Erträge mehr als verdoppelt 110 Milliarden Dollar Gewinn – Saudi Aramco profitiert von Ölpreis-Rallye

Saudi Aramco schwimmt nicht nur in Öl: Der Gewinn hat sich wegen der Ölpreis-Rallye im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt. Im laufenden Jahr will der Konzern bis zu 50 Milliarden Dollar in die Produktion investieren.