Dabei ist Rosneft offenbar überproportional stark von den Sanktionen betroffen. Daten des russischen Energieministeriums zeigen laut "FT", dass der Ölriese und seine Tochtergesellschaften für etwa zwei Drittel der Produktionskürzungen verantwortlich sind. Seit Mitte Mai dürfen Rohstoffhändler in der EU und der Schweiz Öl von Rosneft nicht mehr in andere Länder verkaufen, was die Lieferung russischen Öls über große Konzerne an die Endverbraucher erheblich erschwert.

Den Berichten zufolge sollen die Aktionäre von Rosneft am 30. Juni über die Dividendenempfehlung abstimmen. Laut "Business Insider" und Bloomberg könnte es für ausländische Investoren allerdings schwierig werden, ihre Ausschüttung auch zu erhalten. Denn Putin hatte im März laut Bloomberg angeordnet, dass Geld, das Investoren und Kreditgebern aus "unfreundlichen Staaten" geschuldet wird, auf in Rubel lautende Konten zu überweisen ist. Wer das Rubel-Guthaben aber in eine Währung tauschen wolle, benötige dafür noch eine Sondergenehmigung.