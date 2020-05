Dem britischen Triebwerkhersteller Rolls-Royce brechen die Aufträge aus der Luftfahrtindustrie weg. Der Konzern kündigt nun einen harten Stellenabbau an, will von den weltweit 52.000 Jobs "mindestens" 9000 streichen, wie Rolls-Royce am Mittwoch erklärte. Der Konzern ist in hohem Maße abhängig von Aufträgen der Flugzeugbauer wie Airbus oder Boeing. Die wiederum verkaufen wegen der Corona-Beschränkungen im Luftverkehr aktuell kaum noch neue Maschinen.

"Dies ist keine von uns verursachte Krise. Aber es ist die Krise, mit der wir konfrontiert sind und mit der wir uns auseinandersetzen müssen", sagte Chef Warren East am Mittwoch gegenüber dem BBC. Es werde "immer deutlicher", dass es mehrere Jahre brauchen werde, bevor die Luftfahrtbranche das Niveau erreiche, das sie noch vor wenigen Monaten hatte.

Im Zuge der Corona-Krise haben die Fluggesellschaften nach Berechnungen der BBC ihre Flugstunden um 90 Prozent oder mehr gekürzt. Zugleich haben Airbus und Boeing ihre Produktionszahlen für die nächsten Jahre deutlich reduziert. Auch ist durch die Krise von Boeing der Markt für Flugzeugtriebwerke immer stärker umkämpft. So kündigte General Electric als größter Zulieferer von Boeing zuletzt an, sich auch als Triebwerkslieferant für die größeren Jets der europäischer Flugzeughersteller zu positionieren.

Rolls-Royce, zählt zu den bekanntesten britischen Industrienamen und liefert Triebwerke unter anderem für große Flugzeuge wie die Boeing 787 und den Airbus A350. Rolls-Royce ist stark von der Luftfahrt abhängig: Mehr als die Hälfte des Umsatzes von rund 15 Milliarden Pfund im vergangenen Jahr stammen aus diesem Sektor. Der Jobkahlschlag wird daher vor allem die zivile Luft- und Raumfahrtsparte treffen. Die Militärsparte von Rolls-Royce soll vom Stellenabbau nicht betroffen sein, heißt es im englischsprachigen Dienst der Nachrichtenagentur Reuters und bei der BBC.

Der Stellenabbau trifft fast ein Fünftel aller Arbeitsplätze des Konzerns. Rolls-Royce verspricht sich davon jährliche Kosteneinsparungen von 1,3 Milliarden Pfund (1,59 Milliarden Dollar). Die durch den Stellenabbau entstehenden Umstrukturierungskosten beziffert das Unternehmen auf etwa 800 Millionen Pfund.

Etwa zwei Drittel der Arbeitsplätze in der zivilen Luft- und Raumfahrt sind im Großbritannien angesiedelt. Überwiegend hier würden vermutlich die Jobs verloren gehen, ließ Konzernchef East durchblicken. Die Verhandlungen mit den Gewerkschaften sollen nun beginnen.