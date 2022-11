Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne, 53) will auf die aus europäischer Sicht übermäßigen Subventionen in den USA mit ähnlichen Maßnahmen reagieren. In der Chipbranche werde bereits ein bestimmter Anteil vorgeschrieben, der in diesem kritischen Bereich in Europa produziert werden müsse. Das könne auf andere Sektoren übertragen werden, sagte der Grünen-Politiker am Dienstag bei einer Industriekonferenz in Berlin. Bei öffentlichen Ausschreibungen müsse ebenfalls ein stärkerer Fokus auf die Produktion in Europa gelegt werden.