Island soll es richten

Als Jan Wurzbacher und Christoph Gebald mit ihrem Maschinenbaustudium in Zürich anfingen, spielten solche Überlegungen für sie keine Rolle. Ihnen ging es vor allem darum, eines Tages eine eigene Firma zu gründen. Einige Jahre später, mit dem Abschluss in der Tasche, stießen sie an der Hochschule auf ein Projekt, das sie von Anfang an faszinierte. Ein Professor forschte im Bereich Air Capture, sie bewarben sich und durften an dem Programm teilnehmen. So groß seien die technologischen Durchbrüche gleich zu Beginn gewesen, erzählt Wurzbacher rückblickend, dass sie Climeworks 2009 als Spin-off der Züricher Universität gründen konnten. Schon ihre erste DAC-Anlage im schweizerischen Hinwil funktionierte nach eigenen Angaben wie geplant. "Mit Milligramm CO₂ haben wir begonnen und dann mit Gramm weitergemacht", erinnert sich Wurzbacher.

In Island versucht Climeworks jetzt, in völlig neue Dimensionen vorzustoßen. Wie in Norwegen hat auch dort die Regierung die Speicherung von CO₂ im Untergrund als wichtigen Beitrag zum Klimaschutz ausgemacht. Die beträchtliche Menge an Energie, die es braucht, um Kohlendioxid aus der Luft zu saugen, stammt aus Geothermie. Versenkt wird das Klimagas im Basaltgestein der Insel, das dafür bestens geeignet ist. Das eingelagerte CO₂ mineralisiert binnen weniger Jahre, es wird zu steinähnlichem Carbonat. Die im isländischen Erdreich verbuddelten Kohlendioxidmengen ziehen Climeworks-Kunden wie BCG und Microsoft von ihren eigenen CO₂-Emissionen ab – so funktioniert das Geschäftsmodell.