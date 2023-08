In der Fabrik sollen in Zusammenarbeit mit den US-Firmen Northrop Grumman und Lockheed Martin mindestens 400 F-35-Rumpfmittelteile hergestellt werden. Die Entscheidung für den Standort in Nordrhein-Westfalen war nach der Prüfung einer Reihe von Optionen in verschiedenen Bundesländern getroffen worden.