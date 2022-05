Der Rüstungskonzern Rheinmetall will die ersten instandgesetzten Schützenpanzer vom Typ Marder in Kürze liefern. Das sagte Vorstandschef Armin Papperger (58) der "Süddeutschen Zeitung". Man könnte mittelfristig insgesamt 100 Marder zur Verfügung stellen, die ersten wären in drei Wochen fertig, so Papperger.