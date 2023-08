Rüstungskonzern Rheinmetall liefert weitere Leopard-Panzer in die Ukraine

Der Konzern hat in Belgien 50 Leopard 1-Panzer erworben. Mehr als die Hälfte davon gehen in die Ukraine. Und nicht nur in Europa boomt das Geschäft, auch in den USA erwartet Rheinmetall Milliardenumsätze.