An der Börse hatte die Nachricht die Rheinmetall-Aktie gleich am Morgen gestützt. Die ursprünglichen Verluste von fast 3 Prozent schmolzen deutlich ab. Am Nachmittag stand das Papier noch mit 0,3 Prozent im Minus. Der Kurs hat allerdings allein in diesem Jahr bereits um mehr als ein Drittel zugelegt. Schon im vergangenen Jahr hatte die anziehende Nachfrage nach Rüstungsgütern der Aktie massiv Schub beschert.