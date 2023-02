Zur Finanzierung der Übernahme hatte Rheinmetall am Dienstag eine große Wandelanleihe bei institutionellen Investoren platziert. Die Schuldscheine wurden in zwei Tranchen zu je 500 Millionen Euro ausgegeben, die bis 2028 und 2030 laufen sollen. Die fünfjährigen Wandelanleihen werden pro Jahr mit 1,875 Prozent verzinst, die siebenjährigen mit 2,25 Prozent. Das liegt jeweils in der Mitte der Preisspanne. Sie können in bis zu 3,14 Millionen Aktien gewandelt werden, wenn der Kurs um 45 Prozent steigt. Das entspricht gut 7 Prozent des Grundkapitals von Rheinmetall. Kommt es zur Ausgabe neuer Aktien, werden Altanteile tendenziell weniger wert.