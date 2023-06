"Die Pegelstände sind denen von vor einem Jahr sehr ähnlich", sagte der Vorstand der Schifffahrtsgenossenschaft DTG, Roberto Spranzi. Die Rahmenbedingungen seien es aber nicht. "Denn die Rohstoffversorgung hat aktuell, aufgrund gestärkter Lieferketten sowie der organisierten Logistik, wieder an Stabilität gewonnen", sagte Spranzi. Die Wirtschaft zeige sich nicht mehr so nervös wie im vergangenen Jahr, was wohl auch an der gesunkenen Nachfrage liege. Daher sei die Lage derzeit noch entspannt.

Flaches Wasser erhöht die Frachtkosten

Der Rhein ist ein wichtiger Transportweg für Güter wie Getreide, Kohle, Benzin und Heizöl. Flaches Wasser führt zu Zuschlägen auf die Frachtraten und damit zu höheren Kosten. Der Chemiekonzern BASF – dessen größtes Werk am Stammsitz in Ludwigshafen rund 40 Prozent der Rohstoffe über den Fluss erhält und der das Rheinwasser auch zur Kühlung nutzt – hat sich deshalb nach den Belastungen 2018 mit speziellen Niedrigwasser-Schiffen gewappnet.