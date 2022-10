Bio-Rad ist an Sartorius beteiligt

Bio-Rad mit Sitz in Kalifornien stellt Produkte für die biowissenschaftliche Forschung und die klinische Diagnostik her. Das Unternehmen ist an einem weiteren deutschen Branchenvertreter beteiligt: Sartorius. Der Anteil von Bio-Rad an dem mit gut 25 Milliarden Euro bewerteten Unternehmen liegt aktuell bei 28 Prozent. Zu seinen Kunden zählen Universitäts- und Forschungseinrichtungen, Krankenhäuser, öffentliche Gesundheits- und kommerzielle Labors sowie Biotechnologie- und Pharmaunternehmen. Das Unternehmen, das rund 7900 Mitarbeiter beschäftigt, erzielte laut seiner Webseite im Jahr 2021 einen Umsatz von 2,9 Milliarden US-Dollar.