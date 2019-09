Der US-Pharmakonzern Purdue Pharma, gegen den mehr als 2000 Klagen wegen seines süchtig machenden Schmerzmittels Oxycontin anhängig sind, hat wie von den Eigentümern geplant nun Insolvenz beantragt. Mit dem Insolvenzverfahren nach Kapitel 11 will Purdue die Klagen gegen das Unternehmen beilegen, teilte das Unternehmen am Sonntagabend (Ortszeit) in New York mit.

Bundesstaaten, Städte und Landkreise fordern von Purdue Pharma Milliarden von Dollar zurück, die sie für den Kampf gegen Opiat-Abhängigkeit und Überdosierung ausgegeben haben. Opioide sind zum Teil synthetisch hergestellte Arzneimittel - wie etwa Oxycontin - mit unter anderem schmerzlindernden Eigenschaften. In Oxycontin sehen viele Experten einen der Hauptverursacher der in den USA grassierenden Opioidkrise. Purdue soll dabei zum einen die Suchtgefahr des Schmerzmittels bewusst heruntergespielt haben und zum anderen gezielt Ärzte mit gut dotierten Vorträgen und Reisen für Kooperationen angeworben haben.

Ursprünglich wollten die Behörden bis zu 12 Milliarden Dollar (rund 11 Milliarden Euro) an Schadenersatz erheben, am Ende hat man sich laut vorherigen Berichten auf eine Summe von insgesamt 11,5 Milliarden Dollar geeinigt. Dabei soll die Familie Sackler, die Purdue Pharma seit Anfang der 1950er-Jahre besitzt und Milliarden an der Opioidkrise in den USA verdient hat, drei Milliarden Dollar zahlen. Es wäre die insgesamt höchste Vergleichssumme im Zusammenhang mit der in den USA grassierenden Welle der Opioid-Abhängigkeit, die gezahlt würde.

Milliardensumme in die Schweiz

Ende vergangene Woche wurde indes bekannt, dass die Eigentümerfamilie mindestens eine Milliarde Dollar in die Schweiz überwiesen habe, wahrscheinlich um ihr Vermögen zu verschleiern. Die New Yorker Staatsanwältin Letitia James berichtete, dass der Transfer im Rahmen von Ermittlungen gegen Purdue Pharma und den Mitgliedern der Familie aufgeflogen sei. "Forbes" schätzte das Vermögen der Familie Sackler zuletzt auf etwa 13 Milliarden Dollar.

Im Zuge des Vergleichs ist neben der Schadensersatzzahlung auch geplant, das Unternehmen in die Insolvenz u schicken und in eine Stiftung der öffentlichen Hand zu überführen. Zudem soll die außerhalb der Vereinigten Staaten aktive Tochter Mundipharma verkauft werden.

Erst Ende August hatte ein Gericht den Pharmakonzern Johnson & Johnson wegen unrechtmäßiger Vermarktung von suchtgefährdenden Schmerzmitteln zu einer Zahlung von 572 Millionen Dollar verurteilt. Johnson & Johnson kündigte umgehend an, Berufung gegen die Entscheidung einzulegen. Der Generalstaatsanwalt von Oklahoma, Mike Hunter, hatte dem Konzern vorgeworfen, mit suchtgefährdenden Schmerzmitteln ein Wegbereiter der Opioid-Welle und Drogenkrise gewesen zu sein.

dpa/akn