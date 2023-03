"Das ist ein guter Tag für Prophete und Cycle Union", sagt Sack am Freitag im Gespräch mit manager magazin. Die Beschäftigten in Oldenburg und Rheda-Wiedenbrück hätten erleichtert reagiert, sogar geklatscht in den Mitarbeiterversammlungen. "Das ist selten und unüblich zu solchen Anlässen", meint der Experte für Insolvenz- und Sanierungsrecht von der Kanzlei Brinkmann und Partner.

Prophete hatte Ende vergangenen Jahres beim Amtsgericht Bielefeld Insolvenz beantragt. Im Geschäftsjahr 2021/22 litt Prophete unter "erheblichen Problemen in der Beschaffung", was sich fatal auf Absatz und Umsatz auswirkte. Zugleich belasteten hohe Verbindlichkeiten und volle Lager bei gleichzeitig rückläufiger Nachfrage das Traditionsunternehmen. Als dann Ende November 2022 noch ein Hackerangriff wochenlang die Produktion lahmlegte, geriet der Bike-Hersteller in erhebliche Liquiditätsprobleme. Die Kreditgeber wollten das neue Finanzloch nicht mehr stopfen.