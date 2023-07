Finanzinvestoren und Private-Equity-Firmen zeigen schon länger Interesse an hochwertigen Marken des Rennradsports. Colnago, die zweite italienische Radsportikone und derzeit Ausstatter des Profiteams UAE Emirates mit Weltklasse-Fahrer Tadej Pogacar (24), wurde im Jahr an Chimera Capital verkauft, eine Investmentgesellschaft mit Sitz in Abu Dhabi. Zuletzt im vergangenen Dezember stieg die noch junge Beteiligungsfirma UTurn Investments bei der italienischen Nischenmarke 3T Ciycling ein .