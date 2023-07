Dies erhöht die Chancen für Investoren, die damit die Konsolidierung der Branche in Europa vorantreiben. Nach 2019 hat die Zahl der Transaktionen auf dem europäischen Fahrradmarkt wieder zugenommen. Dabei werfen Investoren außer auf Fahrradhersteller und Fahrzulieferer zunehmend auch ein Auge auf Leasinganbieter, schreiben die Unternehmensberater von EY in einer Studie, die Ende Juni erschienen ist. In den Jahren zwischen 2018 bis heute investierten vor allem Kapitalbeteiligungsgesellschaften in die Fahrradindustrie. Vier von fünf Investoren der europäischen Fahrradwirtschaft stammen laut EY aus der Private-Equity-Branche.