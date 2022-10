Gerade einmal ein paar Tage ist der neue Philips-Chef Roy Jakobs (48) im Amt, da streicht er schon 4000 Arbeitsplätze. Der Schritt, sich so schnell wie möglich von 5 Prozent der Belegschaft zu trennen, sei "schwierig, aber notwendig" und falle ihm nicht leicht, erklärte Jakobs, der Mitte Oktober den langjährigen Firmenchef Frans van Houten (62) abgelöst hatte, am Montag. Es gehe darum, dass Philips wieder besser funktioniere und das Vertrauen der Patienten und Kunden wiedergewinne. Die zuletzt stark gebeutelte Aktie sackte am Montag noch weiter ab.