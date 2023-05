Tabakkonzern Philip Morris könnte bald eine ESG-Aktie werden

ESG steht für "Environmental, Social and Governance" und meint das Erfüllen bestimmter Standards in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Wegen ESG-Mandaten hatten zahlreiche europäische Vermögensverwalter und Pensionsfonds in den vergangenen Jahren Tabakaktien im Wert von Milliarden von Dollar aus ihren aktiv verwalteten Fonds geschmissen.