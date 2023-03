Trumpf ist laut eigenen Angaben Technologie- und Marktführer bei Werkzeugmaschinen für die Blechbearbeitung und bei industriellen Lasern. Im Geschäftsjahr 2021/22 erwirtschaftete das Unternehmen mit rund 16.500 Mitarbeitern einen Umsatz von 4,2 Milliarden Euro. Mit mehr als 80 Tochtergesellschaften ist die Gruppe in den meisten europäischen Ländern, in Nord- und Südamerika sowie in Asien vertreten.