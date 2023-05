Ein möglicher Grund für die Entscheidung, zwei Standorte in Erwägung zu ziehen dürften in Aussicht stehende Förderungen sein, die es nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland gibt. Am Donnerstag teilte Northvolt dazu mit, die Bundesregierung sowie die schleswig-holsteinische Landesregierung seien bereit, die Errichtung einer Fabrik für Batteriezellen in Heide zu unterstützen. Die mögliche Förderung stehe allerdings noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Europäische Kommission.

Der Mitteilung zufolge gehen die Genehmigungen bei den dafür zuständigen Gemeinden Lohe Rickelshof sowie Norderwöhrden in die nächste Phase – "ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zum Baubeginn", schreibt Northvolt. Der Northvolt-Sprecher ergänzte ebenfalls, die für Heide zuständigen Gemeindevertretungen hätten einem Entwurf für einen Entwicklungsplan einer möglichen Anlage zugestimmt. Damit sei eine wesentliche bürokratische Hürde genommen worden.