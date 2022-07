Wie so viele russische Oligarchen katapultierte die Privatisierungswelle in den 90er-Jahren auch Wladimir Potanin (61) ganz nach oben. Er gilt als Freund des russischen Machthabers Wladimir Putin (69) und hat laut "Forbes" ein Vermögen von mindestens 17 Milliarden Dollar angehäuft. Einer der reichsten Männer Russlands verdankt seinen Reichtum vor allem auch seiner Beteiligung an Nornickel, dem weltgrößten Produzenten von Palladium und veredeltem Nickel. Doch zunehmend scheinen die Sanktionen des Westens zu wirken und damit auch der Stern des Oligarchen zu verblassen.

Potanin kontrolliert Bloomberg zufolge 35 Prozent von Nornickel. Er steht an der Spitze des Konzerns, seit er 2012 eine Aktionärsvereinbarung mit dem Aluminiumhersteller Rusal getroffen hat. Rusal, einst vom Oligarchen Oleg Deripaska (54) gegründet, ist nicht nur weltgrößter Aluminiumhersteller, sondern mit 26 Prozent der Anteile auch zweitgrößter Investor von Nornickel. Nornickel steht für ein Fünftel der weltweiten Nickelproduktion und rund 40 Prozent des weltweit geförderten Palladiums, das in Abgasreinigungsanlagen von Benzinautos verwendet wird.

Nun verfolgt Potanin eine Fusion der beiden Giganten und möchte sie zu einem "nationalen Champion" formen, wie er laut Bloomberg in einem Interview mit dem russischen TV-Sender RBC erklärte. Ein Ziel des möglichen Zusammenschlusses sei es auch, "zusätzliche Stabilität gegen Sanktionen zu erlangen" und leichter staatliche Unterstützung für gemeinsame Projekte in Russland zu erhalten, erklärte Potanin.