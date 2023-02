Newmont bietet für Newcrest Megadeal auf dem Goldmarkt bahnt sich an

Steigende Kosten, der Mangel an neuen, ergiebigen Lagerstätten sowie schließlich die Volatilität des Goldpreises aufgrund stark gestiegener Zinssätze führt Experten zufolge dazu, dass immer mehr Unternehmen Fusionen in Betracht zögen, um zu wachsen. In den vergangenen Monaten zog der Goldpreis wieder merklich an, da die Märkte ein langsameres Tempo der US-Notenbank Fed bei den Zinserhöhungen erwarten, womit das Edelmetall für Anleger attraktiver werde. Höhere Zinssätze hingegen dämpfen normalerweise die Goldnachfrage.

Analysten schließen Bieterwettkampf nicht aus

Laut Newcrest entspreche das jüngste Angebot von Newmont einem Aufschlag von 21 Prozent auf den Schlusskurs vom 3. Februar. Aktien von Newcrest schlossen am Montag in Australien gut 10 Prozent höher. Die Reaktion an der Börse fiel gemessen am Schlusskurs von Freitag also noch recht verhalten aus. Nach Einschätzung von Analysten könnte sich gleichwohl ein Bieterkampf um Newcrest enfalten, da Wettbewerber wie die in Kanada ansässigen Konzerne Barrick Gold und Agnico Eagle ebenfalls eine Konsolidierung des Marktes anstrebten, berichtet die "Financial Times".