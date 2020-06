Nestle prüft Verkauf des Wassergeschäfts in Nordamerika

Der Schweizer Lebensmittelkonzern Nestlé Börsen-Chart zeigen prüft den Verkauf des Wassergeschäfts in Nordamerika. Das Unternehmen will seine strategische Richtung im Geschäft mit Wasser insgesamt neu ausrichten. In Zukunft soll der Fokus auf den internationalen Marken, Premium-Mineralwasser sowie Wasser mit gesundheitsfördernden Zusätzen liegen.

Nestle ist der weltweit größte Wasser-Abfüller. Zu den bekanntesten Marken gehören Perrier, San Pellegrino, Vittel, Contrex, Acqua Panna und Nestlé Pure Life. Darüber hinaus zählen noch diverse regionale Quellen zum Portfolio. Die Wasser-Sparte machte zuletzt etwa 8,4 Prozent vom Gesamtumsatzes aus. 2019 setzte Nestle insgesamt rund 92,6 Milliarden Schweizer Franken (86,7 Milliarden Euro) um. Die Wasserparte kam dabei mit einem leichten Umsatzrückgang auf 7,8 Milliarden Schweizer Franken auf eine Marge von 11,9 Prozent.

Zuletzt hatte sich der Konzern unzufrieden über die Sparte gezeigt und schon im Oktober vergangenen Jahres die Strategie des Bereichs geändert. So löste Konzern-Chef Ulf Mark Schneider (54) die zentrale Sparte "Nestlé Waters" auf und unterteilte sie auf die drei Hauptregionen Europa, Asien sowie Nord- und Südamerika, um auf regionale Bedürfnisse besser eingehen zu können.

Nun sollen für das Wassergeschäft in Nordamerika strategische Optionen geprüft werden. Das beinhalte auch einen möglichen Verkauf für die Mehrheit des Geschäfts in der Region, hieß es in einer Mitteilung vom Donnerstagabend. Ohne die internationalen Marken habe dieser Bereich 2019 einen Umsatz von rund 3,4 Milliarden Franken erzielt, inklusive des Umsatzes des Getränkelieferservices ReadyRefresh und der Marke Nestlé Pure Life. Zu den auf dem Prüfstand stehenden Aktivitäten zählen damit regionale US-Quellwassermarken wie Poland Spring, Deer Park und Ice Mountain. Die Prüfung der Optionen soll bis Anfang nächsten Jahres abgeschlossen werden.

Schon im Jahresbericht für das Gesamtjahr 2019 heiß es für die Wassersparte, Nordamerika verzeichne ein leicht positives organisches Wachstum. Internationale Premiummarken hätten ein zweistelliges Wachstum mit einer kräftigen Nachfrage nach S.Pellegrino und Perrier bei kohlensäurehaltigem Wasser und Acqua Panna bei stillem Wasser erzielt. Das Mainstream-Segment, zudem auch Nestlé Pure Life mitgezählt wird, wären in diesem Bereich jedoch weiterhin mit Herausforderungen konfrontiert gewesen.

Weltweit will Nestle auf das weitere Wachstum der Marken Perrier, S.Pellegrino und Acqua Panna setzen, heißt es weiter. Auch soll in differenzierte Produkte der Marke Nestlé Pure Life investiert werden, ebenso in Produkte wie funktionelles Wasser mit gesundheitsfördernden Zusätzen.

Der Konzern will zudem bis 2025 das gesamte Wasserportfolio CO2-neutral ausrichten und die entsprechenden Wassereinzugsgebiete regenerieren. Das sei Teil der selbstauferlegten neuen Nachhaltigkeitsverpflichtungen.

